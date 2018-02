Fransje van der Meer wint finale Devoucoux-competitie

De afgelopen maanden werden er in Schipluiden, Assen, Uden, Vorden en Oudkarspel selectiewedstrijden gehouden voor de competitie waar combinaties uit de klassen B t/m ZZ-licht aan deel konden nemen.

De uitslag van de competitie werd in procenten verwerkt, waarbij het percentage van de selectiewedstrijd en die van de finale beiden voor de helft mee werden geteld. In de finale werden de proeven van de deelnemers beoordeeld door de juryleden Anouk Hansen en Gert de Vos.

Top drie

Van der Meer won de competitie met Histaria (v. United) met een score van 74,92% in de M2. Het duo won ook de selectiewedstrijd in Schipluiden. Bart Veeze eindigde op de tweede plaats met Fairtrade. In Assendelft won het duo de selectie, maar Veeze had een paar spanningsfoutjes in de Z2-proef die hij met de schimmel reed in Harmelen en kreeg 73,54%. De derde plaats was voor Neelke Kollenburg, die met Feline 73,50% kreeg voor haar ZZ-licht proef. Kollenburg won de selectie in Uden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl