Frisse Verdades naar bijna 80% in WB Grand Prix

Sinds Aken vorig jaar was Laura Graves niet meer in de ring geweest met Verdades. Gisteravond vierde het paar hun rentree met een klinkende overwinning in de Grand Prix voor de wereldbeker in Wellington. De score van 80% werd net niet gehaald (79.63%) omdat de zoon van Florett As even aangaloppeerde voor het laatste halt. “Hij overreageerde op mijn beenhulp”, verklaarde Graves, de zestienjarige KWPN’er was vol energie.