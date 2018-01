Fürst Fugger toch geen toekomstpaard Bröring-Sprehe

Als driejarige werd Fürst Fugger Bundeskampioen onder Lukas Fischer. Enkele jaren later werd hij onder het zadel van Kristina Bröring-Sprehe weer Bundeskampioen bij de zesjarigen waar hij een 8,5 voor de stap, een 10 voor de draf en een 9,5 voor de galop ontving. Inmiddels is de hengst door Bröring-Sprehe uitgebracht op PSG/Inter I niveau.

Bernal

Marco Bernal woont sinds 1997 in Wellington samen met zijn vrouw Charlotte Bernal en hun drie kinderen. Bernal was de eerste Zuid-Amerikaan die afstudeerde aan Warendorf. Hij won onder andere een zilveren medaille op de Pan Am Games en deed mee aan de Wereldbekerwedstrijd in Las Vegas.

Grand Prix

Bernal zal Fürst Fugger eerst in de Lichte Tour uitbrengen om hem daarna verder op te leiden tot de Grand Prix.

