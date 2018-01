‘Ga ervoor, zei Peder, dus dat heb ik maar gedaan’

De 27-jarige Holmén werkt inmiddels vier jaar als stalamazone voor Peder en Lisen Fredericsson. Het was haar tweede deelname ooit aan een wereldbekerwedstrijd. De Zweedse was bij de persconferentie nog overweldigd door haar overwinning. “Peder zei dat ik binnendoor moest gaan, maar ik twijfelde” vertelde ze. “Ik zei dat ik dat niet kon, dat het me te krap leek. Maar hij zei dat ik voor moest gaan en buiten mijn comfortzone moest stappen. Dat heb ik dus maar gedaan. Ik ben zo blij dat het allemaal gelukt is vandaag!”

Holmén rijdt de twaalfjarige Cardentodochter H&M Flip’s Little Sparrow. “Ik ben zo blij met dat paard, ze doet alles voor me. In het basisparcours raakte ik zelfs even mijn beugel kwijt, maar ze doet zo vreselijk haar best.” De Zweedse bedankte haar werkgevers voor het vertrouwen, “ik ben zo blij met alle kansen die ik van hen krijg!”

Lees ook: Wereldbeker Zürich voor Stefanie Holmén (met video van Holméns rit).

Bron: World of Showjumping