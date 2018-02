Galopsprong minder brengt Daniel Bluman opnieuw zege in Grand Prix

Samen met de Zwitser Beat Mändli bleef Daniel Bluman foutloos in het basisparcours. Mändli moets het spits afbijten met de tienjarige Veron-dochter Dsarie. In 40,47 seconden ging de merrie bokkend over de finish en de Zwitserse ruiter moest afwachten wat Bluman ging doen.

Bokkensprongen

“Ze maakt altijd van die bokkensprongen”, vertelde Mändli, “ze houdt kennelijk van het leven.” Met het fokproduct van M. Smit uit Dedemsvaart won de Zwitser eind vorig jaar de wereldbekeromloop in Washington en was derde in die van Lexington.

Galopsprong minder

Daniel Bluman wist dat er maar een mogelijkheid was om Beat Mändli te verslaan. De winst lag in de eerste lijn, hij reed van hindernis één naar twee een galopsprong minder. Op de finish bleek de Israëli een seconde sneller dan de Zwitser. In 39,43 pakte Bluman de tweede Grand Prix zege op rij, nu met de tienjarige Landriano Z.

Luibanta snelste vierfouter

De derde plek ging naar de Ier Cian O’Connor die met Clenur (v. Carinue) een tijdfout opliep in het basisparcours. Ook Peter Lutz kreeg een tijdfout met Robin de Ponthual (v. Elf D’Or) en werd vierde. Amanda Derbyshire was op Luibanta BH (v. Luidam) de snelste vierfouter wat de vijfde plaats opleverde.

KWPN en NRPS in top tien

Met Waterford (v. Coolcorron Cool Diamond) en Winning Good (v. Winningmood) eindigden nog twee Nederlands gefokte paarden in de top tien. Jan Greve fokte Waterford die onder Lauren Hough zevende werd met een springfout. De NRPS’er Winning Good, gefokt door W.F.M. van Gestel uit Hooge Mierde, had ook een balk en werd onder Ben Maher achtste.

