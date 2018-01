Gedeelde Six Bar overwinning voor Whitaker en Deusser

In de eerste ronde bleven vijf combinaties foutloos. Helaas viel de als enige overgebleven Nederlander, Michel Hendrix, in de tweede ronde af. Hij behaalde hiermee een vijfde plaats met zijn One Man (v. Cassini I). In de derde ronde viel op de laatste hindernis een balk voor de Egyptenaar, Karim Elzoghby. Ook William Funnel viel af in de derde ronde, waarna er nog maar twee combinaties overbleven. Daniel Deusser en recordhouder John Whitaker namen het in de vierde ronde tegen elkaar op. Voor beide ruiters was de hoogte van 1,90 meter te veel en dus delen zij de overwinning.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl