Van Geel: ‘Djam is het ideale springpaard’

Van Geel: ”Toen ik het parcours verkende met mijn vrouw (Mareille van Geel – Schröder red.) had ik al ingecalculeerd dat ongeveer tien combinaties foutloos zouden gaan, want het was een zware Grote Prijs. Ik startte als tweede en ging foutloos, maar ook Julian de Boer die na mij startte. Toen begon ik wel te twijfelen.” Uiteindelijk gingen er zeven combinaties zonder fouten door het lange parcours.

Spanning

Doordat Daan van Geel de eerste foutloze deelnemer was, opende hij ook de barrage met de wetenschap dat sterke ruiters als Albert Zoer, Jur Vrieling en de winnares van de 55e editie, Sanne Thijssen, nog hem zouden volgen in de barrage. ”Op het losrijterrein kreeg ik wel spanning of hun niet sneller zouden gaan, maar ik wist dat ik niet sneller kon rijden. Als hun mijn tijd verbraken waren ze simpel weg beter.”; vertelt Van Geel nuchter.

Djam

Vlak voor Zuidbroek editie 2016/2017 kreeg Van Geel Djam op stal die toen nog op ZZ-niveau sprong. Van Geel: ”Djam heeft een heel sterk karakter. Als springpaard is hij het ideale paard. Vooral zijn voorbeentechniek is fantastisch.” Op de vraag wat Van Geels plannen zijn voor dit jaar laat hij weten: ”Onze plannen bekijken we eigenlijk per maand afhankelijk van de ontwikkeling die we door maken. Voor het eerste kwartaal staan Drachten en Oliva op de planning. Het uiteindelijke doel is rijden op het Nederlands kampioenschap, maar dat is nog afwachten of dat haalbaar is.”

