Geen gastruiters meer bij Bundeschampionat driejarigen

Er is nog meer veranderd aan het kampioenschap voor driejarigen: zo komen de paarden niet meer in groepjes van drie, maar in groepjes van twee in de baan en kan de jury gedurende de proef ingrijpen als zij vinden dat het paard niet als een driejarige worden voorgesteld.

Proef veranderd

Ook de proef voor driejarigen is veranderd, waarbij er – volgens de FN – meer nadruk komt te leggen op de natuurlijke (en bij de leeftijd passende) voorstelling en meer aandacht voor de rittigkeit. Het cijfer voor de rittigkeit is overigens ook doorslaggevend als er twee paarden zijn met gelijke punten van de jury.

“Met deze nieuwe opzet hebben we aandacht voor twee belangrijke zaken: we staan achter een vroege – bij elk individueel passende – opleiding, maar wijzen elke vorm van overvragen af”, aldus dr. Klaus Miesner (FN-fokkerijchef) over de nieuwe opzet.

Discussie

Op de Bundeschampionate 2017 was er veel discussie over de driejarigen. De jury had hier veeldekker Secret (v. Sezuan) bovenaan staan, maar door de gastruiters werd Finest Selection (v. Follow Me) aan de zege geholpen.

De jury (op stoelen), fokkerijchef dr. Klaus Miesner (hangend over tafel) en de gastruiters nadat zij de punten voor Secret bekend hebben gemaakt.

Gastruitertest blijft bij vierjarigen

Bij de vierjarigen blijft de gastruitertest bestaan, maar het is niet meer zo dat de paarden twee keer op een dag in de baan moeten verschijnen. Deel B van de finale, de gastruitertest voor de drie beste paarden, wordt direct na deel A van de finale verreden.

Bron: Persbericht FN