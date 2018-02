Geen Oostenrijks dressuurteam naar Tryon

Deze ruiters moeten aan de door het FEI gestelde eisen voldoen. Zo moeten ze aan twee verplichte CDI’s deelnemen en een CDI naar keuze. Daarnaast moet de ruiter in de Grand Prix twee keer een score van 72% of hoger hebben gerealiseerd op een vier- of vijfsterren.

Kader

Het A-kader van Oostenrijk bestaat uit Victoria Max-Theurer met Blind Date (v. Breitling W), Astrid Neumayer met DSP Rodriquez (v. Rubinstern Noir) en Belinda Weinbauer met Söhnlein Brilliant MJ (v. Shakespeare in Love).

Bron: Eurodressage