Het Wellington Eventing Showcase is het grootste eventingevenement van Noord-Amerika en trekt met de goed gevulde prijzenpot topruiters uit de hele wereld aan.

Drie keer op rij

Boyd Martin heeft alle drie de edities tot nu toe gewonnen. In 2015 in het zadel van Trading Aces (v. Coevers Diamond Boy), in 2016 met zijn olympiade-paard Blackfoot Mystery (v. Out of Place xx) en in 2017 met de Ierse merrie Welcome Shadow (v. Welcome Flagmount).

Bron: Eventingnation