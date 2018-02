De Nederlandse ruiter Geert Hofland reed vandaag naar het brons in de U25-rubriek in Le Mans. Met zijn 22-jarige Jazz-zoon Oswin kwam hij uit op een score van 67,559% in de Inter II proef. De winst was voor de Zwitserse amazone Tamara-Lucia Roos met Amaretto XII (v. Acordelli), die 68,088% liet noteren.