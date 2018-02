Gerco Schröder derde in openingswedstrijd Hong Kong Masters

Achttien combinaties gingen in de 1,45m-proef direct op fouten en tijd van start. De Italiaan Emanuele Gaudiano sprong op de negenjarige Clinton-zoon Einstein naar een royale zege in 61,55 seconden. Hij was ruim een halve seconde sneller dan Jane Richard Philips uit Zwitserland die op Izmir van de Baeyenne (Kashmir van Schuttershof x Nonstop) in 62,10 seconden finishte.

Schröder net achter Richard Philips

Gerco Schröder kon met de tienjarige Numero Uno Dochter Glock’s Debalia net niet aan de tijd van Richard Philips komen die even daar voor aan de leiding kwam. Schröder klokte 62,97 seconden wat goed bleek voor de derde plek.

GP Moorsele

De top vijf werd volgemaakt door de Australiër Billy Raymont die op Oaks Redwood (Asb Conquistador x Verdi) vierde werd. En Ping-Yang Hsieh uit Taipei die met Just Energie (v. Nabab de Reve) de vijfde plaats pakte. De dochter van Nabab de Reve won eind januari nog de 2* Grand Prix van Moorsele met Vincent Lambrechts.

Balk

Marc Houtzager kreeg met Sterrehof’s Edinus een balk in het parcours. Dat hielt hem buiten de prijzen, Houtzager werd veertiende.

Bron Paardenkrant-Horses.nl