Gerry Mullins weer terug als voorzitter Ierse springcommissie

De Ierse springtop werd eind vorig jaar opgeschrikt door het plotselinge aftreden van Gerry Mullins. Mullins verklaarde bij zijn vertrek dat hij zijn werk niet kon doen wegens ‘bemoeienissen en tegenwerking’ vanuit de bond. Het geruzie leidde er toe dat ook chef d’equipe Rodrigo Pessoa, als Mullins rechter hand, zijn positie heroverwoog. De twee mannen leidden het springteam, bestaande uit Cian O’Connor, Denis Lynch, Bertram Allen en Shane Sweetnam, naar team goud op het EK in Gothenburg. Het was de eerste medaille voor het land in zestien jaar.

‘We kunnen weer aan het werk’

Chef d’equipe Rodrigo Pessoa was opgelucht na het bericht van de Ierse bond dat Mullins weer voorzitter werd. Hij vertelde aan The Irish Field:”Ik ben verheugd dat de situatie is opgelost. We kunnen weer aan het werk, we hebben geen tijd meer te verliezen. Het belangrijkste doel van dit jaar is de WEG in Tryon.”

‘Belangrijkste taak kwalificatie Tokio’

Gerry Mullins voegde er aan toe: “Ik ben heel blij dat de commissie voor 2018 is ingesteld. Onze belangrijkste taak is de kwalificeren voor de Spelen in Tokio in 2020. We hebben een goed plan opgesteld. Ik kijk er naar uit om met Horse Sport Ireland samen te werken, we moeten samenwerken om succesvol te zijn.”

Bron The Irish Field