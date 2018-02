Van Gerwen is Italianen de baas

Van Gerwen liet in beide omlopen alle balken in de lepels liggen. Zij finishten in 41,39 seconden. Ruim drie seconden langzamer gingen Gabrielle Grassi met My Cool Passion (v. Passion) over de finishlijn. De top drie werd compleet gemaakt door Filippo Marco Bologni met Quidich de la Chavee (v. President). Dit duo bewees dat de tijd van Van Gerwen nog wel te verbeteren viel. Zij gingen al na 37,92 seconden over de finishlijn, maar kregen onder weg een springfout.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl