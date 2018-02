Geslaagd GP-debuut voor Marlies van Baalen: ‘Blij dat de kop er af is’

“Ben Johnson blinkt echt uit in de Grand Prix-oefeningen en vooral de dubbel tellende piaffe en pirouettes kan hij super goed”, vertelt Marlies van Baalen enthousiast. “Maar ik merkte wel dat we er een tijd uit zijn geweest.”

“In het begin van de proef hadden we wat impulsverlies en ik zat van mezelf te balen, maar toen ik het video terugzag viel het beeld gelukkig nog wel mee. Gaande de proef kwam ik er steeds meer in en we hadden mooie galoponderdelen maar helaas een fout in de eners”, zegt Van Baalen die in de dubbel tellende serie om de pas dertien eners sprong in plaats van vijftien. “Er zit dus zeker nog meer in.”

“Ik weet nu waar ik sta en wat de aandachtspunten zijn. We moeten nu weer wat vaker de ring in, maar dit was de eerste keer voor het echie en ik ben blij dat de kop eraf is. Ik zou me geen beter paard kunnen wensen dan Ben om weer terug te komen in de sport. Hij is een schat en heeft het juiste temperament. Ik heb echt geluk met m’n maatje”, looft ze haar twaalfjarige Johnson-zoon.

De focus van Van Baalen ligt op het outdoorseizoen. “Tot die tijd gaan we zorgen alles piekfijn voor elkaar te krijgen en goed op elkaar ingespeeld te raken, zodat we er hopelijk in het outdoorseizoen helemaal staan.” Voor het buitenseizoen heeft de amazone ook plannen met Dion Johnson, de volle broer van Ben Johnson. “Hij is volop in training en met hem hoop ik in de zomer te debuteren in de Inter II.”

Jeannette Haazen noteerde de tweede Grand Prix-score. Zij reed Dabanos D’04 (v. Abanos) naar 71,47%. Robin van Lierop behaalde met Cupido (v. Rhodium) 69,95%.

Klik hier voor de uitslagen.

