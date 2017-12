Gilbert De Roock wint de Belgian Star Masters

In de eerste omloop bleven alle ruiters foutloos. Ook in de twee barrages die volgden en die niet op tijd verreden werden, bleven de acht oud-internationals nul. De strijd werd beslist in de derde barrage.

Strijd beslist in derde barrage

In de derde barrage telde de tijd wel. Stefan Vandewalle, Johan Lenssens en Gilbert De Roock hielden opnieuw de lei schoon. Gilbert De Roock was met Armani des Maraichers (v. Kashmir van Schuttershof) de snelste in 39,05 seconden. Johan Lenssens volgde op een halve seconde met Gudrun Patteets Sea Coast Kira (v. Emerald). Stefan Vandewalle moest genoegen nemen met de derde plaats op Joice Van Essene (v. Chacco-Blue).

Cleeren en Conter snel

De snelste tijd kwam op naam van Kristof Cleeren die Conjurer (v. Coronado) in 37,15 seconden rond stuurde, maar dat ging wel ten koste van twee balken. Stephan Conter, eigenaar van de Stephex Stables, was de snelste vierfouter. Hij klokte 39,08 seconden op Ferrero (v. Darco).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Jumping Mechelen