Global Dressage Festival Wellington verlaagt prijzengeld voor 2018

Het prijzengeld in de CDI5* rubriek die op de agenda staat voor 7 tot 11 februari daalt van 200.000 Amerikaanse Dollar in alle voorgaande jaren naar 189.000 Dollar in 2018.

In 2017 hadden alle vier de World Cup weken ruim 57,000 Dollar per week aan prijzengeld te verdelen. Komend jaar hebben twee World Cup weken nog 42.300 Dollar te vergeven en de andere twee nog 44.000 Dollar.

U-25

De U-25 rubrieken krijgen er komend jaar juist geld bij. Per evenement gaat het prijzengeld in de U-25 rubriek omhoog van 900 Dollar naar 3.000 Dollar.

Agenda en prijzengeld voor 2018

10-14 januari: CDI-W, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken–$42,300 ($57,500 in 2017)

24-28 januari: CDI-W, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken –$42,300 ($57,500 in 2017)

7-11 februari: CDI5*, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken –$215,900 ($232,200)

21-27 februari: CDI-W, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken –$44,400 ($57,500)

28 februari- 4 maart: CDI-W, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken –$44,400 ($57,500)

14-18 maart: CDI4*, CDI3*, CDI1*, plus jeugd en amateur rubrieken – ($128,000)

27-31 maart: CDIO3*, CDI3*, plus jeugd en amateur rubrieken – ($72,700)

