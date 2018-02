Godolphin’s Gold Town wint de UAE 2000 Guineas

Dat Sheikh Mohammed een fervent liefhebber van race- en endurancepaarden is, is wereldwijd bekend. Overal ter wereld heeft de Sheikh race-paarden in training staan en diverse stoeterijen onder de naam Darley waar zijn topdekhengsten, veelal paarden die afstammen van eigen fokprodukten, weer nieuwe toppers produceren.

Zo vader, zo zoon

Zo ook het fokproduct van Street Cry, de driejarige Gold Town (Street Cry x Pimpernel) die in Engeland in training staat bij Charlie Appleby. Street Cry won de 2000 Guineas in 2001 voorafgaand aan zijn succes in de Dubai World Cup in 2002. Gold Town trad met deze overwinning in de voetsporen van zijn vader.

Voorbereidende race gewonnen

Apple vloog Gold Town begin januari 2018 van Engeland naar Dubai en liet hem als voorbereiding de 2000 Guineas Trials op 25 januari lopen. Hoewel deze race 200 meter korter is dan de 2000 Guineas ging het de trainer er hoofdzakelijk om te kijken hoe de driejarige Gold Town uit de voeten kwam op de zandbaan van Meydan te Dubai. De voorbereidende race werd makkelijk gewonnen en de toon werd gezet. Gold Town kon de baan en de afstand aan en werd ingeschreven voor de 2000 Guineas.

De race

Als een van Sheikh Mohammed’s vaste topjockeys deed William Buick wat er van hem gevraagd werd. Na de start vertrok Gold Town vanuit startbox 4 en settelde zich gelijk op de tweede plaats in de koers tot zo’n 600 meter voor de finish. Daar spoorde Buick Gold Town aan en de race werd overtuigend en makkelijk met 10 ½ lengte gewonnen voor Gotti (USA) en de derde aankomende Last Voyage (USA). De laatste is ook van Godolphin en door Appleby getraind.

‘Een geweldig gevoel’

“Net als de UAE 2000 Guineas Trial over 1400 meter was Gold Town opnieuw zeer indrukwekkend en het paard gaf mij een geweldig gevoel”, zei jockey William Buick. “Toen ik op het grote beeldscherm kon zien dat we los van het veld waren, kon ik hem zelfs een schouderklopje geven. De UAE Derby is de volgende koers die Gold Town gaat lopen. Deze race is wel 300 meter langer dan de 2000 Guineas, maar met deze makkelijk overwinning zie ik dat niet als een probleem.”

