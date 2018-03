Goede generale voor Linda Verwaal en Jakari

Aanstaande zaterdag start Verwaal de getalenteerde ruin op het Nederlands kampioenschap. De week daarna rijdt ze hem op Indoor Brabant. Eerder vandaag liet ze op haar Facebook-pagina nog weten heel blij te zijn met het startbewijs.

Epskamp succesvol in Lichte Tour-rubrieken

In Voorthuizen bleef Verwaal bijna acht procent voor op de nummer twee, Chris Epskamp met Wubels Zw (v. Rubels). In de Prix St. Georges was er eveneens het rode lint voor deze combinatie. Met zijn andere paard Wish (v. Riverman) mocht hij in die proef ook nog eens de derde prijs in ontvangst nemen. Leady lady in deze rubriek was Jennifer Sekreve. Met de Rhodium-zoon Ferrero reed zij 67,13% bij elkaar.

Prijzenregen voor Vera van Verre

In de tweede ZZ-Zwaar-groep won Vera van Verre vier van de vijf te verdelen prijzen. Met de Valdez-nazaat Change Faith won ze beide proeven (66,79% en 65,50%), terwijl ze met Future Music (v. Jazz) derde en tweede werd. In de eerste proef moest ze met dit paard Danique Schnellenberg met Everton, eveneens een Jazz-zoon, voor laten gaan.

Luttjeboer wint met Da Vinci Sollenburg

Corinda Luttjeboer eiste in de eerste ZZ-Zwaar-groep een eerste en tweede prijs op met Vivaldi-zoon Da Vinci Sollenburg DC. Haar eerste proef leverde met 67,57% de hoogste score op, in de andere proef scoorde ze twee procent lager. Hier won Katie Werring met Francois (v. Voice), die eveneens een goede generale voor het NK van aanstaande zaterdag kende.

Brouwer in de ring met Alain Delon SB

Kirsten Brouwer startte de UB40-zoon Alain Delon SB al meerdere keren in de Grand Prix. In Voorthuizen reed ze de Intermediaire II met de ruin en won deze met 64,40%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl