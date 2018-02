Goud en zilver voor Smolders en Vrieling tijdens 1,60m CSI Bordeaux

Harrie Smolders reed met Emerald N.O.P (v. Diamant de Semilly) een tijd van 65,02 seconden en kwam foutloos over de finish. Op het nippertje mocht Smolders barrage rijden, en daar herpakte hij zich. Als laatste starter met een foutloze barrage in maar liefst 33,06 seconden schreef Smolders de 1,60m rubriek op zijn naam.

Spannende strijd

Jur Vrieling kwam als een na laatste aan de start in de barrage met VDL Glasgow v. Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve). Na een nette en foutloze eerste ronde in 63,74 seconden, zetten hij in de barrage nog een tandje bij. Een foutloze barrage in 33,62 seconden resulteerde in een tweede plaats, net achter Harrie Smolders. Plek drie is voor de Franse Simon Delestre met Gain Line (v. Stolzenberg). Met een foutloze barrage in 34,60 seconden moest hij onze Nederlanders op het laatste moment toch nog voor laten gaan.

Sterk deelnemersveld

Eric van der Vleuten met Wunschkind 19 (v. Casall) finishte in 65,37 seconden, maar raakte een balk. Dit leverde hem een achttiende plaats op in een sterk deelnemersveld.

Bekijk de uitslag hier

Bron: Paardenkrant/horses.nl