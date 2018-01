GP Abu Dhabi voor Abdel Saïd – Cosun en Tebbel vierde

De derde plaats was voor Nigel Coupe en Golvers Hill (v. Ricardo Z), vierde werd René Tebbel met Cosun (v. Up to Date). De Duitser en de KWPN kampioen van 2010 komen voor Oekraïne uit. Tebbel neemt sinds maart dit jaar af en toe plaats in het zadel van Cosun. In eerste instantie leek dat eenmalig, maar inmiddels is de combinatie vaker te zien. Tebbel en Cosun deden mee aan het EK in Gotenburg en eind november reed Tebbel de hengst ook al in Al Rayyan.

De vijfde plaats was voor de Ier Shane Breen met Can Ya Makan (v. Canturo). De Rus Vladimir Tuganov, de eigenaar van Cosun, werd zelf zesde met Suspens Floreval (v. Clinton). Deze Selle Francaishengst werd eerder door Tebbel uitgebracht.

Voor Nederland verscheen alleen Hendrik van de Pol met Dimitrie (v. Clarimo ASK) aan de start van de Grand Prix, maar zij moesten opgeven in het basisparcours.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl