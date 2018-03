GP-paard Quel Homme de Hus naar Jérôme Guery

Gaëtan Decroix had de Holsteiner hengst Quel Homme de Hus al vanaf 2014 op stal. Vorig jaar had het paar onder meer een sterk optreden in de Grand Prix van Dinard waar Decroix derde werd met de twaalfjarige hengst. Ook vertegenwoordigde Decroix met de zoon van Quidam de Revel zijn land in enkele Nations Cup wedstrijden.

KWPN-hengst El Salvador

Voor Jérôme Guery is het Grand Prix-paard een goede opvolger voor Grand Cru van de Rozenberg. Guery had ook al de KWPN-hengst El Salvador (v. Vigaro) te rijden gekregen, maar die mist nog ervaring op het hoogste niveau. Guery debuteert met Quel Homme op de Sunshine Tour in Vejer.

Bron Horseman.be