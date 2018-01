GP-zege voor Darragh Kenny in derde week WEF

“Ik wist dat de meiden paarden hadden, die groot kunnen galopperen”, vertelde Kenny na afloop. “Voor mij betekende dat dat ik mijn paard het hele parcours moest laten rennen. Op die manier kon ik tijd winnen. Hij is gelukkig heel erg voorzichtig, dus over de sprongen hoefde ik me geen zorgen te maken, ik hoefde alleen maar te zorgen dat we de wendingen goed doorkwamen.”

Nipt verschil

Kenny kwam met de tienjarige Cassini II-zoon in 38,22 seconden aan de finish en Springsteen klokte af op 38,23 seconden met de merrie van Berlin. Springsteen rijdt de merrie nu een half jaar en voelde vanaf het begin een klik met haar. “Ik voel me echt goed op haar, ze is zo snel van zichzelf. Het is eigenlijk makkelijk om met haar zulke barrages te rijden.”

Top drie

Sternlicht kwam in actie met Cristalline (v. Cristallo I) en maakte met een foutloze barrage in 39,36 seconden de top 5 compleet. De Amerikaanse amazone wijzigde haar plan voor de barrage op het laatste moment en besloot in overleg met haar trainer McLain Ward een andere lijn te kiezen. “Ik wist dat mijn paard niet so snel was en soms wat lang in de lucht blijft en daarom moest ik een beetje creatief zijn”, vertelde Sternlicht, die uiteindelijk met ruim een seconde verschil derde werd.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/WoSJ