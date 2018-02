GP-zege Offenburg voor Lisa Nooren en Dienellie

Drie combinaties bleven er foutloos in de barrage van deze 1,55m-rubriek en Nooren was met Dienellie dik een halve seconde sneller dan de nummer twee, Philip Rüping. De Duitse ruiter liet Clinta (v. Clinton) foutloos over de streep galopperen in 42,97 seconden en was daarmee op zijn beurt bijna vijf seconden sneller dan Martin Dinesen Neergaard, die derde werd. De Deense ruiter had Cannary gezadeld voor deze Grote Prijs en finishte in 47,68 seconden met de Caretino-zoon.

Nederlanders

Kevin Jochems bleef met Edgarrento (v. Zento) ook foutloos in de basisomloop, maar kreeg vier strafpunten in de barrage en eindigde daarmee op de zevende plek. Voor de negenjarige hengst was het de eerste keer op dit niveau.

