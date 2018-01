GP-zege voor Todd Minikus in eerste week WEF

“Je moet hem met gezond verstand rijden”, vertelde Minikus na afloop. “Normaal gesproken is een paard dat je moet pushen sneller dan een, die je steeds moet tegenhouden en je moet hem de hele rit door blijven pushen, dus dat zit goed.”

Topvorm

Volgens Minikus was het parcours, ook al was het pas de eerste week van het WEF, al behoorlijk aan de maat. “Ik denk dat de parcoursen hier behoren tot de moeilijkste van de wereld. Je hebt toppaarden nodig om hier te kunnen rijden, ze moeten in topvorm zijn en je moet zelf ook op je best zijn, in welke rubriek je ook rijdt. Dat is het leven hier in Zuid Florida.”

Barrage

Twintig combinaties kwamen aan de start in deze eerste Grand Prix van het Wellington Equestrian Festival en vijf plaatsten zich voor de barrage. Michael Desiderio kwam met de KWPN-merrie Aminka (v. Sam R) in de tweede snelste foutloze tijd aan de finish. Het duo klokte af op 37,351 seconden. Emily Moffitt volgde met de langzaamste foutloze rit op de derde plaats met It’s Real Love vd Smis Z (v. Indoctro). De top 5 werd verder compleet gemaakt door Andrew Welles met Serpico (v. Ars Vivendi) en Blythe Karolyi met Bravoure (v. Tolano van het Riethof). Beide combinaties kregen met vier strafpunten in de barrage.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/PBIEC