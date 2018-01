Grand Prix-amazone Karen Pavicic switcht naar Kroatië

Karen Pavicic meldt op haar Facebook-pagina dat per ingang van 2018 nieuwe deuren voor haar zijn geopend. Zo beschikt ze nu over een dubbele nationaliteit met een Canadees paspoort en een Kroatisch paspoort.

Unieke positie

“Ik bevind mij in een unieke positie om de dressuursport in binnen- en buitenland te kunnen helpen ontwikkelen. Na lang nadenken en overwegen ga ik mijn sport-nationaliteit veranderen in Kroatisch. En hiermee ook het FEI-initiatief ondersteunen om meer landendiversiteit te creëren in de paardensport. Het is mijn doel om me verder te ontwikkelen en te focussen op grote kampioenschappen voor Kroatië”, aldus Pavicic.

Toppaard verkocht

Pavicic nam met Don Daiquiri (v. Don Cardinale) deel aan meer dan dertig internationale wedstrijden verdeeld over Canada, Amerika maar ook Europese wedstrijden als Compiègne, Fritzens, Wiesbaden en Mallorca. Haar laatste internationale wedstrijd was in 2016 in Central Park, New York. Daar eindigde ze met een score van 70,325% als vierde in de Grand Prix kür. Vervolgens werd haar Oldenburger Don Daiquiri verkocht aan Sahar Daniël Hirosh. De Israelische ruiter maakte met de ruin onlangs in Wellington zijn internationale debuut in de Grand Prix.

Kroatië in kinderschoenen

De dressuursport in Kroatië staat nog in de kinderschoenen, maar maakte in korte tijd al flinke stappen. Zo werd er vorig voor een eerst een internationale dressuurwedstrijd in Zagreb georganiseerd. Ook heeft Kroatië sinds dit jaar een internationaal 2* jurylid en heeft het land enkele ruiters in de internationale sport.

