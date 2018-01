Grand Prix-paard ingeslapen na beenbreuk in wei

“De hemel heeft het beste paard. Ik ben er kapot van”, aldus de Zweedse amazone die het trieste nieuwe op Instagram plaatste. “We hebben de afgelopen twee jaar veel mooie momenten beleefd en hadden nog een aantal jaar in het vooruitzicht. Ik zal je nooit vergeten.”

Internationale carrière

Isabelle Tovek kreeg twee jaar geleden de beschikking over Weltliebe, die eerder door Nanna Skodborg Merrald in de Grand Prix werd gereden. Tovek bracht hem internationaal uit bij de young riders. Een jaar later stapte het duo over naar de Grand Prix U25. Het laatste internationale optreden was afgelopen zomer op het toneel van het EK in Gothenburg. Daar eindigde de combinatie als derde in de Grand Prix U25 en als vierde in de kür met scores rond de 70 procent.

