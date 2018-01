Grand Prix-paard Leonberg van Mikala Münter overleden

De in Florida wonende Deense Mikala Münter had Leonberg van 2008 tot 2011 in de Grand Prix lopen. Ze was onder meer lid van het Deense team in de Nations Cup-wedstrijden van Aken en Rotterdam. Vooral in Amerika was het paar succesvol met onder andere overwinningen in wereldbekerwedstrijden in Loxahatchee.

Goedgekeurde hengst

Leonberg was in Zweibrüken geboren en werd daar ook goedgekeurd. Later kreeg hij in Amerika zijn dekbrevet bij het Rhineland Pfalz-Saar International stamboek en het Amerikaanse Oldenburger Verband.

Bron Dressage-news