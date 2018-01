Grand Prix paard Revival gaat verder als leerpaard

“Ik heb al mijn dromen en doelen bereikt met Revival. Tijdens mijn wedstrijd in de Grand Prix Special in Someren medio december wist ik al, dat dit zijn laatste wedstrijd onder mij zou zijn. Revival heeft zich altijd voor de volle 200% gegeven en ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb Revival van het Z1 verder opgeleid naar de Grand Prix en ben erg trots op wat we samen bereikt hebben met hulp van mijn trainers Tineke Bartels, Anky van Grunsven en Adelinde Cornelissen. Met Rieky Young heb ik het laatste jaar veel progressie geboekt wat zeker ook terug te zien was in de wedstrijduitslagen”, aldus Van Lanen.

Te fit

“Ik vond Revival nog te fit om hem met pensioen te sturen. Verkopen wilde ik niet waardoor ik op de gedachte ben gekomen hem te verleasen. Ik ben blij dat hij als leerpaard verder gaat onder dressuuramazone Elles van Asseldonk die ik al langer ken. Het voelde voor mij heel goed om deze stap te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat Elles en Revival heel veel plezier met elkaar gaan beleven”, besluit de amazone.

Young Riders

Elles van Asseldonk is ontzettend blij dat ze zo’n ervaren leerpaard heeft gevonden: “Ik weet hoe zuinig Chantal altijd op Revival is geweest en ik ben dan ook echt heel erg blij dat ik zo’n geweldig paard mag rijden en gaan uitbrengen op wedstrijden. Ik heb Revival al meerdere keren gereden en ik vind het echt een heel indrukwekkend paard. Ik zie het als een geweldige kans om heel veel ervaring op te mogen doen. Het plan is, zodra we combinatie zijn, om hem te gaan uitbrengen bij de Young Riders.”

Met haar andere paard Tjello (v. Sit This One Out) rijdt Van Asseldonk momenteel ZZ Zwaar en is zij geselecteerd bij het KNHS Talentenplan.

Bron: Persbericht Triple V