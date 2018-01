Gregory Wathelet: ‘Ziek van verlies Forlap’

“Je vocht wederom met alles wat je had, maar helaas kon je deze laatste strijd niet winnen”, schrijft Wathelet op zijn website. “Het lot besloot anders. Met grote bedroefdheid moesten we de keuze maken om je te laten gaan, om je lijdensweg in deze, van te voren verloren strijd, te beëindigen.”

Groot verlies

“Ik ben er ziek van dat je er niet meer bent, wat ik me nog steeds niet kan realiseren. Ik heb de indruk dat ik mijn beste vriend, of zelfs een familielid, ben verloren. Heel veel mensen hier op stal en zelfs daarbuiten zullen je missen. Maar voor mij zul je er altijd zijn, ergens in mijn hart en gedachten”, aldus Wathelet.