In augustus debuteerde Kraut met de merrie op vijfsterrenniveau in St. Moritz. In Kronenberg half november liep Deville haar laatste wedstrijd onder haar vertrouwde amazone Kraut. In de 1,45 meter-rubriek werd het duo nog derde.

Past perfect

Aan World of showjumping liet Victoria Gulliksen weten: ”Ik ben erg nieuwsgierig hoe deze samenwerking gaat lopen. Ze past perfect bij mij. Vanaf de eerste sprong die ik met haar maakte voelde het zo comfortable. Ze is een erg lief paard.”

Nederlandse carrière

Tot 2015 werd Deville in Nederland uitbracht door Robert Havinga. Onder Havinga startte de merrie één keer internationaal in Zuidwolde op tweesterrenniveau. Bekijk hier een filmpje van deze combinatie:



