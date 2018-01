Gun Runner wint overtuigend de Pegasus World Cup 2018

Met deze winsom staat Gun Runner op de tweede plek van de meest verdienende volbloeds in de Verenigde Staten achter Arrogate, de winnaar van vorig jaar én van de Dubai World Cup 2017, met een winsom van 17.422.600 dollar.

Plan

Frank Stronach bedacht een plan en verkocht twaalf aandelen van 1 miljoen dollar voor een race voor Engelse volbloeds die de ‘richest horse race in the world’ zou moeten worden (dit is echter sinds ruim twintig jaar en tot op heden de Dubai World Cup). Die aandelen waren binnen twee uur verkocht. Als eigenaar van zo’n aandeel heb je de eerste optie om deel te nemen in de toekomstige Pegasus World Cup races en deel je voor 100% mee in de netto-inkomsten van de omzet, de mediarechten en de sponsoring van de Pegasus World Cup. Daarnaast heb je als deelnemer een gegarandeerd rendement van 650.000 dollar. Een goede investering dus. Je kan kiezen om jouw paard in de race mee te laten lopen, jouw aandeel te splitsen, te verkopen of te verhuren. Met andere woorden je kan ieder paard aan de race laten deelnemen.

Race of loterij?

Volgens ons, als insiders, zit daar de crux. Bij de wereldwijde Groupe 1 races verdienen de deelnemende paarden hun plek in een race door middel van een handicapsysteem. Hoe meer een paard wint, hoe meer gewicht hij of zij moet dragen om de competitie met de rest van de deelnemers eerlijk te houden en hoe meer winsommen een paard verdient hoe hoger de klasse van de race (listed, stakes, Groupe 1,2 en 3) wordt om in te mogen starten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemende paarden. Zo zijn er races voor tweejarigen, driejarigen en bijv. voor driejarige en oudere paarden waarbij het gewicht dat een paard moet dragen varieert afhankelijk van de leeftijd en de winsom. Bij de Pegasus World Cup is dat niet het geval waardoor er een aantal paarden, die eigenlijk niets in die race te zoeken hebben, worden ingeschreven. Een oneigenlijke race waarbij je een aantal deelnemers al op voorhand kunt wegstrepen. Desondanks nemen er natuurlijk een wel een handjevol paarden aan de race deel die zich internationaal al hebben laten gelden en tot de wereldtop horen maar gezien de uitslag van de race rijst weer de vraag: race of loterij.

Het koersverloop

Gun Runner lootte met startbox 10 aan de buitenkant niet de meest gunstige want het is maar een kort stukje tot aan de eerste bocht van de race en dan wil je een goede positie in het veld bekleden. Na de start spurtte Gun Runner gelijk weg en bleef achter Collected die de koppositie nam. Halverwege de baan bleef Gun Runner comfortabel in de slipstream van Collected en toen vond jockey Florent Geroux het welletjes. Bij het ingaan van de laatste bocht bracht de jockey zijn paard naast Collected en nam enkele galopsprongen verder de leiding. Bij het uitkomen van de bocht zette West Coast de aanval in op Gun Runner. Met nog 400 meter te gaan lagen Collected en Gun Runner zo’n twintig meter voor de overige deelnemers en Gun Runner zetje nog een tandje bij. Met grote klasse won hij met 2½ lengte voor West Coast die ruim tien lengten voor lag op de derde aankomende Gunnevera. De rest van het veld finishte op meer dan tien lengten daarachter.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl