Op de internationale Para-dressuurwedstrijd in Genemuiden is Demi Haerkens goed van start gegaan in de landenproef. In Grade IV stuurde de amazone Dude (v. Rousseau) met 70,04% naar de overwinning. Frank Hosmar sleepte de eerste prijs in Grade V in de wacht. Dat deed hij door Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar 73,60% te sturen.