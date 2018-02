Van Hall: ‘Micky rijdt echt ontzettend fijn’

Met 32 ponycombinaties aan start was de derde wedstrijd van de KNHS-Felix Hippische Juristen Cup in Genemuiden goed bezet. “Ik denk dat het wel een groep is waar de bondscoach de komende tijd weer wat mee kan. Er zitten heel fijne pony’s bij”, was de mening van Hergen van Hall, het jurylid bij C.

Schelstraete

Over winnares Micky Schelstraete had Van Hall niets dan lof. “Micky rijdt echt ontzettend fijn. Als de aanleuning soms iets minder is, blijft haar pony heel goed over de benen en los door het lijf. Ze weet waar ze mee bezig is en blijft in de proef ook echt rijden. Het is een genot om naar te kijken. Daar wordt ik echt blij van.” Micky reed de routinier Elin’s Noncisdador naar een heel mooie score van 75.19 procent. Ze wisten ook de vorige wedstrijd in Vorden te winnen en doen dus goede zaken in het klassement.

Van Rooij

Evi van Rooij heeft de stijgende lijn te pakken met King Stayerhof’s Jango en werd nu tweede met 71.29 procent. “Ik vind de pony van Evi net iets minder dan van Micky, maar Evi rijdt heel degelijk haar proef. Ze zit heel mooi en rijdt als geen ander heel strak en recht over de A-C lijn. Ze pakt in de proef echt de punten door secuur te rijden”, aldus Van Hall.

Van der Pols

Sanne van der Pols, die de eerste wedstrijd in Nieuw en Sint Joosland won, werd in Genemuiden net als in Vorden derde met haar pony TC Orchid’s Syria. Vijf combinaties scoorden boven de 70 procent gemiddeld bij de drie juryleden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht