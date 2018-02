Hannoveraanse hengst Beltano verkocht naar Amerika

De bij de Hannover goedgekeurde hengst Beltano (v. Belissimo M) is verkocht naar de Amerikaanse Louise Leatherdale. Damsey (v. Dressage Royal) van Helen Langehanenberg is ook in het bezit van Louise Leatherdale. Nu Beltano is aangekomen in Amerika neemt Günter Seidel de teugels over van Philipp Paradiso.