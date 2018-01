Minderhoud begrijpt het wel. “Als er paarden zijn die om welke reden dan ook weinig hebben gelopen of weinig konden lopen, dan zijn dit de consequenties.”

Toekomstpaarden

“We moeten verder, als team, maar ikzelf ook. Ik heb een paar hele fijne toekomstpaarden. Over een paar weken ga ik GLOCK’S Dream Boy voor het eerst Grand Prix starten en GLOCK’S Casper gaat ook echt heel goed. Mijn ambitie blijft gewoon om met het team naar de WEG in Tryon te gaan.”

Johnson en Flirt

“GLOCK’S Johnson is nu 16, die heeft al zoveel gedaan. Alles wat hij nu nog doet is mooi meegenomen. De blessure van GLOCK’S Flirt heeft veel langer geduurd dan we verwachtten. Met hem heb ik geen teamaspiraties meer, hij heeft al zoveel méér voor me gedaan dan ik ooit had kunnen dromen. Hij is nu rad en hij loopt weer en dat moet ook vooral zo blijven. Van hem wil ik gewoon zeker weten dat hij gezond en fit van z’n oude dag kan genieten.”

Klein oproer

Het nieuws dat – of all people – Hans Peter Minderhoud uit het KNHS-kader was gevallen had een klein oproer op internet tot gevolg. “Dat deed me dan toch weer een soort van goed. En ik ben nu wel uit het kader, maar ik kom wel weer terug hoor!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl