Hans Peter Minderhoud maakt GP-debuut met Dream Boy

Hans Peter Minderhoud maakte met Glock’s Dream Boy (Vivaldi x Ferro) afgelopen oktober een veelbelovend debuut in de Zware Tour. Toen won de combinatie met de topscore van 74,67% met overmacht de Intermédiaire II. Dit weekend rijdt Minderhoud in zijn geboortestreek Zeeland de KWPN-hengst voor het eerst in de Grand Prix.