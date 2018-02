Harmonieus beeld brengt Dufour de winst in Wereldbeker Grand Prix

Cathrine Dufour gaf voor aanvang van de Grand Prix al aan enorm veel zin te hebben in de wedstrijd. Atterupgaards Cassidy lijkt het werk bijzonder graag voor zijn amazone te doen en het beeld is zeer prettig om naar te kijken. De proef werd technisch goed uitgevoerd en de Deens gefokte ruin was vooral imponerend in het piaffe- en passagewerk.

Dure fout in eners

Werth reed Emilio direct na Dufour de ring in. De Ehrenpreis-zoon was zijn amazone wat voor in het stapgedeelte en besloot vast te beginnen met de passage. In de eners sloop een dure fout. In vergelijking met Cassidy mist Emilio de losheid en expressie, maar onder meer sterke piaffes brachten de combinatie op 79,717%.

Kittel blijft voor op Von Bredow-Werndl

Patrik Kittel slaagde er in om op eigen bodem het derde prijzengeld in ontvangst te winnen met de Dr. Doolittle-zoon. Daarmee verwees hij Jessica von Bredow-Werndl met haar geroutineerde Unee BB naar de vierde plaats. De Duitse amazone kwam uit op 74,087%.

Geen topresultaten

Voor Nederland was er minder succes, Margo Timmermans en Saskia Maertens kwamen in het veertien combinaties tellende deelnemersveld niet verder dan plaatsen dertien en veertien.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl