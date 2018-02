De voshengst van Diamant de Semilly is nu in totaal bij vijf stamboeken goedgekeurd. Eerder was hij al goedgekeurd bij het KWPN, het Selle Francais en het BWP-stamboek. De BWP-hengst heeft ook diverse eretitels. Zo werd de hengst vorig jaar januari door het BWP gehuldigd als ambassadeur en werd hij in november ook ambassadeur van de Stichting paarden in nood.

Bron: FB