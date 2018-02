Harrie Smolders Ruiter van het Jaar

Smolders won op het Europese kampioenschap in Gothenburg de individuele zilveren medaille met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly). Kort daarop sloot deze combinatie met het team de finale van de Nations Cup winnend af. Tot slot leverde Smolders de unieke prestatie door zowel de Global Champions Tour als de Global Champions League te winnen.

Wereldranglijst

Mede door deze prestaties stond Smolders op 31 december 2017 op de vijfde plaats van de Wereldranglijst. Inmiddels is hij naar de tweede plek geklommen. Met zijn paard Zinius (v. Nabab de Reve) won hij de Wereldbekerwedstrijd van Mechelen en werd hij tweede in de Grote Prijs van London Olympia.

Nederlands springteam

De commissie van Indoor Brabant die verantwoordelijk is voor deze onderscheiding gaf een eervolle vermelding aan het Nederlandse springteam, in verschillende samenstellingen, voor hun prestaties in de Nations Cup. Het winnende team van de finale in Barcelona bestond uit Michel Hendrix, Marc Houtzager, Harrie Smolders en Jur Vrieling.

Nominaties

De andere genomineerden waren vierspanrijder IJsbrand Chardon, het menteam vierspannen (IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman) en paradressuuramazone Sanne Voets.

Bron: Persbericht