Harrie Smolders: ‘Dit verveelt nooit hoor’

“Dit verveelt nooit hoor”, vertelt Harrie Smolders lachend na de zoveelste zege in zijn carrière. “Emerald is de afgelopen maanden veel ingezet voor zijn fokkerij taken. Hij heeft veel gedekt om sperma in te kunnen vriezen. Eind januari heb ik hem in Leipzig weer een paar keer gestart en hier een keer in een lichte proef.”

Goed gevoel

“Het voelde allemaal goed, dus ik dacht ik rijd hem maar naar binnen”, klinkt het nuchter. “Het was best een technische proef, maar er waren toch 14 foutloze combinaties.

Emerald kent het spelletje

“Ik moest als laatste van start in de barrage. Jur (Vrieling, red) was net voor mij en ging aan de leiding dus ik wist precies wat ik moest doen en Emerald kent met al zijn ervaring het spelletje. Dat heeft wel de doorslag gegeven”, vertelt Smolders over zijn zege.

Bekijk hier de rit van Smolders met Emerald



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS