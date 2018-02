Harry Koning nieuwe voorzitter KNHS Menforum

In het verleden was Harry Koning als deelnemer actief in de mensport met een tweespan paarden in de toenmalige klasse 4 en met een vierspan paarden klasse 3. De laatste tijd is hij voornamelijk aanwezig als toeschouwer en groom/begeleider van zijn 12-jarige zoon Jens. Jens rijdt met een pony in de klasse L (samengesteld).

Dit is niet de eerste keer dat Koning zich op bestuurlijk niveau inzet voor de mensport. Zo was hij ooit de eerste voorzitter van KNHS mendistrict noord en heeft hij in die periode in de disciplinecommissie gezeten.

Klik hier voor de samenstelling van het Menforum.

Bron: KNHS