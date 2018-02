Thuisruiter Felix Hassman won met Cayenne WZ (v. Claudio) de middagrubriek over 1,50 m. Ook de tweede en derde plaats was daar voor de Duitsers: Denis Nielsen finishte met DSP Cashmoaker (v. Calido I) net voor Christian Ahlmann en Tokyo 2 (v. Kannan). Gert Jan Bruggink en Casparo 26 (v. Calato) wisten zich nog net te klasseren, evenals Gerco Schröder met Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway).

Jonge springpaarden

De rubriek voor zeven- en achtjarige paarden over 1,40 m. ging naar Jörg Kreutzman met Chepmen (v. Chepetto). Tweede werd de zevenjarige KWPN’er Cutiepie 2 (v. Cedric, stamboeknaam: Gatrichta) onder het zadel van Katrin Eckermann. Tim Rieskamp-Goedeking werd hier derde met Sleeta (v. Spartacus). Beste Nederlander was Marc Houtzager met de achtjarige KWPN-merrie Flow. Bart van der Maat, Gert Jan Bruggink en Robert Vos kwamen met hun jonge paarden niet verder dan het basisparcours.

Vanavond wordt nog een rubriek over 1,50 m. verreden in Neumünster. Voor Nederland verschijnen o.a. Jeroen Dubbeldam en Marc Houtzager nog in de ring. De wedstrijd is te volgen via Clipmyhorse.tv.

Bekijk hier het winnende rondje van Hassman:



Klik hier voor de uitslag van de rankingrubriek over 1,50 m.

Klik hier voor de uitslag van de rubriek voor 7- en 8-jarige paarden.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl