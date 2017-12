Hassmann weer niet te kloppen, Smolders tweede

Harrie Smolders plaatste zich als voorlaatste starter in de eerste omloop als tiende ruiter voor de barrage. Leopold van Asten had zich daarvoor ook al voor de barrage geplaatst met VDL Groep Miss Untouchable.

Barrage

Simon Delestre mocht als eerste van start in de barrage met Ruben Romps voormalige toppaard Teavanta II C Z (v. Treasure Z). De Franse ruiter stuurde de twaalfjarige merrie, waarmee hij sinds zes weken internationaal start, foutloos rond in 38,11 seconden. Max Kühner zette als derde ruiter in de barrage eveneens een foutloze rit neer met PSG Future (v. Cash and Carry), maar het Oostenrijkse duo kwam met 40,96 seconden niet in de buurt van de tijd van Delestre.

Sneller

De vijfde combinatie in de barrage, Niels Bruynseels met Angel van T Hof, was wel sneller dan Delestre en bleef daarbij foutloos. De Belgische ruiter stuurde de Chin Chin-dochter in 38,05 seconden over de eindstreep en nam de leiding in de tussenstand.

Van Asten

Van Asten kwam als zevende in de ring met de tienjarige dochter van Chacco-Blue, maar kon de lei niet schoon houden. Het duo kreeg vier strafpunten en eindigde daarmee uiteindelijk op de achtste plaats. Felix Hassmann kwam als voorlaatste ruiter in de barrage met Balance en verbeterde de tijd van Bruynseels met maar liefst 2,5 seconde. Daarmee schreef de Duitser de tweede rubriek op rij op zijn naam vandaag. Eerder was hij in de 1,40m-rubriek niet te kloppen met SL Brazonado.

Smolders

Smolders en Zinius waren de hekkensluiters in de barrage. Ook Smolders was een stuk sneller dan Bruynseels, de ruiter uit Lage Mierde stuurde de Nabab de Reve-zoon in 36,13 seconden naar de tweede plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl