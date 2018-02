De laatste internationale wedstrijd van Hello Guv’Nor was vorig jaar mei op de Global Champions Tour in Hamburg. Toen sprong hij onder Laura Kraut. Op het Winter Equestrian Festival in Wellington maakt hij vandaag maakt zijn terugkeer in de sport met de Duitse amazone Justine Tebbel, de 19-jarige dochter van René Tebbel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Horseman