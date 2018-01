Hendrik Sosath als enige foutloos over 2,05m in Zuidbroek

In de klassieke rubriek over 1,40m, die vooraf ging aan de Six Bar op IICH Groningen moest Hendrik Sosath Gerco Schröder voor laten gaan, maar in de laatste rubriek van de avond ging de Duitse ruiter er alsnog met een overwinning vandoor. Sosath was de enige, die vier barrages foutloos bleef en foutloos over de hindernis van 2,05m kwam.