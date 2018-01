Dekhengsten op kop in CSI1*-GP Drachten

Snels en de negenjarige schimmel van Clearway, die donderdag al een keer vierde werden in Drachten in een 1,30m-rubriek, waren met 32,20 seconden het snelst van alle barragekandidaten in de slotproef van de zaterdag.

BCO Milton Z

Mulder en BCO Milton Z waren samen met Snels en Elton John, de enigen die onder de 33 seconden bleven in de barrage. De zoon van Mylord Carthago, die afgelopen najaar bij Zangersheide werd goedgekeurd, was met 32,76 seconden op de klok goed voor de tweede tijd. Milton werd in 2016 via de Isah Cup ook aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar haalde de eindstreep in het najaarsonderzoek niet. Eigenaar Freek Hoogenboom liet de hengst vervolgens in 2016 nog keuren bij het AES, waar hij wel werd goedgekeurd.

Top vijf

De top drie werd verder compleet gemaakt door Kim Emmen met Fiolita. Emmen vormde met haar tijd van 34,02 seconden met de Diamant de Semilly-dochter geen bedreiging voor Mulder, maar was op haar beurt wel weer een seconde sneller dan de nummer vier, Kim Hoogenraat met Rubio Monocoat´s Wonderland (v. What a Kashmir). Robert Vos maakte met Fire-D (v. Calvaro) de top 5 compleet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl