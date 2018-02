Hengstveulen voor Onyshenko’s Carlina en Vivant

In 2013 kocht de Oekraïense miljardair Aleksandr Onyshenko de Holsteinse merrie Carlina (v. Carvallo BB) die onder Pius Schwizer furore maakte met onder meer een twaalfde plaats op de Spelen in Londen. Eerst klom Ulrich Kirchhoff in het zadel van de nu zeventienjarige merrie en vanaf januari 2014 was Onyshenko zelf de ruiter van het paard.

Vivant van de Heffinck

De inmiddels twintigjarige BWP-hengst Vivant van de Heffinck (Fuego du Prelet x Landino) werd succesvol uitgebracht door de voor Onyshenko rijdende Cassio Rivetti nadat de hengst in 2010 werd gekocht. Maar eerst was het Katharina Offel die Vivant uitbracht onder Oekraïense vlag, onder meer op de Olympische Spelen in Londen. Onder het zadel van de Australiër Chris Chugg behaalde de hengst daarvoor in 2010 een zevende plaats op de Wereldbekerfinale in Genève.

Bron World of Showjumping