Henk van de Pol loopt winst mis door springfout

Henk van de Pol is de enige Nederlander die naar het CSI3*-W in Al Ain is afgereisd. Op de openingsdag van het concours was de ruiter uit Eindhoven snel met de merrie Dilithyia VLS (v. Vaust S) in het 1,45m, maar liep de winst mis door een springfout. Van de Pol moest de zege laten aan Ramzy Hamad Al Duhami met Garlic vh Kapelhof (v. Tauber vh Kapelhof) die wel foutloos bleef in het Twee Fasen.