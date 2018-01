Henrik von Eckermann wint weer met Chacanno

Van de 51 combinaties die aan start verschenen, bleven er 16 foutloos in het Longines Ranking parcours dat direct op tijd verreden werd. Eckermann bleef als enige onder de tijd van 60 seconden, hij kwam in 59,60 seconden over de finish. Dit was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee, Shane Breen. Breen kwam in 61,18 seconden over de streep met Laith (v. Lord Z).

Grote galop

“Dit parcours was mijn paard op het lijf geschreven”, zei Von Eckermann na zijn overwinning. “Ik kon zijn grote galop in het voordeel blijven gebruiken zonder dat het hectisch werd. Dit paard is geweldig!”

Eerder won Henk van de Pol de 1,45 Twee Fasen rubriek in Dubai met Looyman (v. Numero Uno).

Bron: Paardenkrant-Horses/World of Showjumping